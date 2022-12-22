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Ру Тат
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Происшествия
22 декабря 2022  11:54
Полина Шевчук

В Татарстане под суд пойдет председатель правления, по вине которого обанкротился банк

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В Казани в ближайшее время в суд будет направлено дело в отношении председателя правления одного из республиканских банков. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, сообщили в Управлении Генпрокуратуры РФ в ПФО. 

Как полагает следствие, в 2016 году председатель правления коммерческого банка вкладывал средства организации в банки, которые находились в предбанкротном состоянии, а также пролонгировал этим финансовым учреждениям кредитные договоры.

«Указанные действия обвиняемого, злоупотребившего своими полномочиями, привели к критическому снижению активов (капитала) Банка, их недостаточности для удовлетворения требований кредиторов и последующему банкротству указанной кредитной организации», – объяснили в надзорном ведомстве.

Как стало известно «Татар-информу» из собственного источника, речь идет о Татагропромбанке.
 

 

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#Прокуратура РТ #банкротство
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