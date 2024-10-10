В Татарстане под суд пойдет работник элеватора, по вине которого погиб рабочий

В Татарстане работник элеватора предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Несчастный случай произошел в конце июня. Во время осмотра технологического оборудования в одном из силосных корпусов элеватора в Тукаевском районе затянуло ногу 36-летнего мастера. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи.

По версии следствия, исполняющий обязанностей начальника цеха не оформил соответствующий наряд-допуск, не организовал подготовительные мероприятия, а также не приостановил работы на силосном корпусе, не имевшем разрешения на ввод в эксплуатацию. По его вине, полагают следователи, один из рабочих попал под внезапно включившийся шнек.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.