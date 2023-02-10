news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
10 февраля 2023  09:57

В Татарстане под суд пойдет охотник из Ульяновска, который случайно застрелил приятеля

news_top_970_100

В Татарстане в суд направлено дело 58-летнего жителя Ульяновска. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Трагедия произошла 6 декабря прошлого года, шестеро мужчин отправились на охоту вблизи деревни Караульная Гора. Собираясь домой, ульяновец стал укладывать в чехол ружье, которое находилось в багажнике авто. Он случайно нажал на курок, и оружие выстрелило. Пуля попала в 40-летнего мужчину, который сидел на пассажирском сиденье. От полученного ранения мужчина скончался по пути в больницу.

Уголовное дело направлено в Нурлатский районный суд для рассмотрения по существу.
 

#убийство по неосторожности #Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное