В Татарстане под суд пойдет машинист подъемника, по вине которого погиб рабочий

Мужчина предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 55-летний машинист автогидроподъемника работал на территории стройки многоэтажного дома в Елабуге и должен был проводить обслуживание и регулярный осмотр вверенной техники. На протяжении нескольких дней он не проверял исправность люльки подъемника.

В начале июля мужчина передал пульт от нее мастеру, который, поднявшись на 10 этаж, стал производить работы по монтажу окон. Из-за ненадежного крепления ограждения люльки, за которое мужчина был пристегнут карабином, он выпал из нее. Ударившись об асфальт, мужчина скончался на месте

Свою вину 55-летний машинист признал. Уголовное дело направлено в суд.