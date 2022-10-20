В Татарстане под суд пойдет иностранец, который домогался до ребенка в лифте

В Татарстане в суд направлено дело в отношении 20-летнего гражданина иностранного государства. Мужчину обвиняют по статье «Действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста», сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 4 июля этого года в Казани молодой человек увидел 11-летнюю девочку, которая шла домой. Он зашел с ней в подъезд и сел в лифт Девочка испугалась и вышла обратно. Юноша вышел вслед за ней. Ребенок подумала, что парень не поедет и вновь вошла в лифт. Тогда злоумышленник ворвался за ней в кабину, где совершил в отношении ребенка действия сексуального характера и скрылся.

О произошедшем девочка рассказала родителям.

Иностранец был задержан. На время следствия мужчину поместили под стражу.

