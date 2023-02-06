В Татарстане под суд пойдет директор фирмы за долг по зарплате более чем в млн рублей

В Татарстане директор фирмы обвиняется в невыплате заработной платы, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года мужчина не выплачивал двум сотрудникам зарплату, из-за чего его долг составил 1,1 миллион рублей. При этом директор фирмы имел возможность погасить долг.

Свою вину мужчина не признает. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.