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Происшествия
6 февраля 2023  17:25
Алексей Новиков

В Татарстане под суд пойдет директор фирмы за долг по зарплате более чем в млн рублей

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В Татарстане директор фирмы обвиняется в невыплате заработной платы, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года мужчина не выплачивал двум сотрудникам зарплату, из-за чего его долг составил 1,1 миллион рублей. При этом директор фирмы имел возможность погасить долг.

Свою вину мужчина не признает. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

#долги по зарплате #следком рт
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