news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 16 августа 2024 18:35

В Татарстане под суд отправится машинист автокрана, по вине которого погиб прораб стройки

Скопировать ссылку

В Татарстане перед судом предстанет машинист автокрана, которого обвиняют в гибели рабочего. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицикий.

Трагедия произошла в июне 2024 года. По версии следствия, владелец автокрана, не заключив официальный договор, был нанят для выполнения строительных работ на предприятии в селе Актаныш. Вопреки правилам безопасности, он поднял автокраном на несколько метров над землей платформу, на которой стоял прораб. При этом на мужчине не было ни средств индивидуальной защиты, ни страховки. В определенный момент прораб потерял равновесие и упал на землю. От полученных травм он скончался на месте.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: © СУ СКР по РТ

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100