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В Татарстане под суд отправится машинист автокрана, по вине которого погиб прораб стройки
В Татарстане перед судом предстанет машинист автокрана, которого обвиняют в гибели рабочего. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицикий.
Трагедия произошла в июне 2024 года. По версии следствия, владелец автокрана, не заключив официальный договор, был нанят для выполнения строительных работ на предприятии в селе Актаныш. Вопреки правилам безопасности, он поднял автокраном на несколько метров над землей платформу, на которой стоял прораб. При этом на мужчине не было ни средств индивидуальной защиты, ни страховки. В определенный момент прораб потерял равновесие и упал на землю. От полученных травм он скончался на месте.
Уголовное дело направлено в суд.
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