В Татарстане под руководством МЧС России прошли учения по гражданской обороне

Накануне Дня гражданской обороны во всех федеральных органах исполнительной власти и субъектах ПФ под руководством МЧС Росиии проводится штабная тренировка по гражданской обороне, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В Татарстане тренировка состоялась во всех районах и городах республики. В масштабных учениях по отработке вводных по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также в учениях по развертыванию и приведению в готовность объектов гражданской обороны задействовали более 35 тысяч человек и более 4 тысяч единиц техники.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Старт мероприятию дал глава МЧС России Александр Куренков в подмосковном Жуковском.

В МЧС отметили, что в каждом субъекте РФ моделируется наиболее сложная обстановка с учетом рисков чрезвычайных ситуаций. Участниками отрабатываются различные задачи в ходе штабной работы и практических действий.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сценарии мероприятий включают проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, эвакуацию населения из зоны ЧС, строевые смотры личного состава и техники. При этом особое внимание уделяется всесторонней оценке обстановки и правильности принятия решений органами управления.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

4 октября этого года в нашей стране отмечается 91 годовщина со дня образования гражданской обороны.