В Татарстане почтили память жертв войны на Донбассе
Акция памяти «Ангелы Донбасса» прошла 27 июля в Парке Победы в Казани. Акция организована при участии активистов «Молодой Гвардии Единой России».
В ходе мероприятия активисты МГЕР, актив «Единой России», Татарстанское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Юнармия, Историко-патриотический клуб «За Родину», студенты-волонтеры КГАУ, КАИ, колледжа КИУ, ТИСБИ, а также «Транснефть-Прикамье», центр «Воин» и жители Казани выложили из 4 000 свечей фразу «Ангелы Донбасса» и возложили цветы к вечному огню. Также в рамках этого памятного мероприятия прочитали имена погибших детей и стихи в память о тех событиях.
Руководитель Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Владислав Тарасов рассказал о том, что акция проводится уже второй раз в Татарстане. В 2024 году акция проводилась лишь с возложением цветов к Вечному огню, а сегодня огненная картина «Ангелов Донбасса» проводится впервые.
«Безусловно, это очень трагичная дата для всех нас. Молодогвардейцы с начала проведения СВО выезжают в новые регионы, оказывают непосредственно на местах необходимую помощь и бойцам, и мирным жителям и уделяют внимание работе с детьми на новых территориях», – говорил он.
По словам Тарасова, МГЕР начиная с марта 2022 года выезжает туда для оказания помощи на местах.
«Сегодня наши волонтеры в новых регионах работают с детьми в рамках организации различного досуга. Но в 2022 году, когда СВО только началась и первые отряды волонтеров поехали туда, наши ребята вывозили детей из Мариуполя на территорию Ростовской области», – продолжил руководитель регионального отделения МГЕР.
Также Молодая гвардия каждый месяц выезжает от Татарстана с гуманитарными конвоями в Лисичанск и Рубежное.
«Мы ежемесячно отправляем им гуманитарную помощь от Республики Татарстан, от всех муниципальных районов. Это детские игрушки, подгузники, памперсы», – подметил он.
Руководитель Казанского отделения МГЕР также рассказал о том, как волонтеры Гвардии помогали эвакуироваться людям из Мариуполя в марте 2022 года.
«Когда у нас был первый выезд наших волонтеров, двое волонтеров от Татарстана тоже вошли в этот сводный волонтерский отряд. Ребята приехали туда, они в Мариуполе работали непосредственно, тогда Мариуполь еще не был освобожден. Они вывозили детей, пожилых людей», – поделился Тарасов.
Он рассказал о печальной истории, которую застали активисты.
«Был такой случай, что там одна девочка, без рук, без ног была, абсолютно маленькая, 5-6 лет. И вот эта история передается у нас в Молодой гвардии, от волонтера к волонтеру, что вот такие зверства, такие издевательства над детьми были совершены киевским режимом», – пояснил он.
На акции было озвучено 239 имен детей и подростков. Самому взрослому было 17 лет, самым младшим – 10 и 11 месяцев. Руководитель историко-патриотического клуба «За Родину» Эдуард Дорохин высказался о том, насколько важно сохранять память о павшем гражданском населении в войне на Донбассе и СВО.
«К сожалению, во время жестоких битв с фашизмом погибает в том числе гражданское население. Женщины, старики, дети. Наша святая обязанность – не только сохранять о них память, но и проводить мероприятия перед широкой общественностью, в том числе в нашем городе, чтобы показать наше неравнодушие, нашу солидарность с населением, которое проживает на территориях, где сейчас проходит СВО», – подчеркнул руководитель «За Родину».
Данная акция, которую проводит сегодня молодая гвардия, призвана объединить все население от мала до велика, чтобы такое больше не повторилось, продолжил Дорохин.
Заместитель директора КИУ им. Тимирясова, волонтер и майор Риат Хабибрахманов отметил, что такие мероприятия погружают в историю и заставляют сплачиваться, понимать.
«Оно очень бьется по сердцу. Когда вижу студентов, хочется их развивать, двигать, но вот такие мероприятия должны проходить немножко, мне кажется, чаще. И даже где-то в обязательном порядке привлекать студентов. Поколение отрывается от корней полностью, от истории. Я всегда говорю: мы величайшая страна в мире. Поэтому для меня такие даты, хоть и скорбные, объединяют и погружают в историю, заставляют сплачиваться и понимать. Ведь кто думал после 1945 года, что фашизм будет опять? Никто не думал», – заверил Хабибрахманов.
Отметим, в 2022 году указом Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина отмечается День памяти детей-жертв военного конфликта на Донбассе.