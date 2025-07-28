В Татарстане почтили память жертв войны на Донбассе

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

Акция памяти «Ангелы Донбасса» прошла 27 июля в Парке Победы в Казани. Акция организована при участии активистов «Молодой Гвардии Единой России».

В ходе мероприятия активисты МГЕР, актив «Единой России», Татарстанское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Юнармия, Историко-патриотический клуб «За Родину», студенты-волонтеры КГАУ, КАИ, колледжа КИУ, ТИСБИ, а также «Транснефть-Прикамье», центр «Воин» и жители Казани выложили из 4 000 свечей фразу «Ангелы Донбасса» и возложили цветы к вечному огню. Также в рамках этого памятного мероприятия прочитали имена погибших детей и стихи в память о тех событиях.

Руководитель Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Владислав Тарасов рассказал о том, что акция проводится уже второй раз в Татарстане. В 2024 году акция проводилась лишь с возложением цветов к Вечному огню, а сегодня огненная картина «Ангелов Донбасса» проводится впервые.

«Безусловно, это очень трагичная дата для всех нас. Молодогвардейцы с начала проведения СВО выезжают в новые регионы, оказывают непосредственно на местах необходимую помощь и бойцам, и мирным жителям и уделяют внимание работе с детьми на новых территориях», – говорил он.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

По словам Тарасова, МГЕР начиная с марта 2022 года выезжает туда для оказания помощи на местах.

«Сегодня наши волонтеры в новых регионах работают с детьми в рамках организации различного досуга. Но в 2022 году, когда СВО только началась и первые отряды волонтеров поехали туда, наши ребята вывозили детей из Мариуполя на территорию Ростовской области», – продолжил руководитель регионального отделения МГЕР.

Также Молодая гвардия каждый месяц выезжает от Татарстана с гуманитарными конвоями в Лисичанск и Рубежное.

«Мы ежемесячно отправляем им гуманитарную помощь от Республики Татарстан, от всех муниципальных районов. Это детские игрушки, подгузники, памперсы», – подметил он.

Руководитель Казанского отделения МГЕР также рассказал о том, как волонтеры Гвардии помогали эвакуироваться людям из Мариуполя в марте 2022 года.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

«Когда у нас был первый выезд наших волонтеров, двое волонтеров от Татарстана тоже вошли в этот сводный волонтерский отряд. Ребята приехали туда, они в Мариуполе работали непосредственно, тогда Мариуполь еще не был освобожден. Они вывозили детей, пожилых людей», – поделился Тарасов.

Он рассказал о печальной истории, которую застали активисты.

«Был такой случай, что там одна девочка, без рук, без ног была, абсолютно маленькая, 5-6 лет. И вот эта история передается у нас в Молодой гвардии, от волонтера к волонтеру, что вот такие зверства, такие издевательства над детьми были совершены киевским режимом», – пояснил он.

На акции было озвучено 239 имен детей и подростков. Самому взрослому было 17 лет, самым младшим – 10 и 11 месяцев. Руководитель историко-патриотического клуба «За Родину» Эдуард Дорохин высказался о том, насколько важно сохранять память о павшем гражданском населении в войне на Донбассе и СВО.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

«К сожалению, во время жестоких битв с фашизмом погибает в том числе гражданское население. Женщины, старики, дети. Наша святая обязанность – не только сохранять о них память, но и проводить мероприятия перед широкой общественностью, в том числе в нашем городе, чтобы показать наше неравнодушие, нашу солидарность с населением, которое проживает на территориях, где сейчас проходит СВО», – подчеркнул руководитель «За Родину».

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

Данная акция, которую проводит сегодня молодая гвардия, призвана объединить все население от мала до велика, чтобы такое больше не повторилось, продолжил Дорохин.

Заместитель директора КИУ им. Тимирясова, волонтер и майор Риат Хабибрахманов отметил, что такие мероприятия погружают в историю и заставляют сплачиваться, понимать.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

«Оно очень бьется по сердцу. Когда вижу студентов, хочется их развивать, двигать, но вот такие мероприятия должны проходить немножко, мне кажется, чаще. И даже где-то в обязательном порядке привлекать студентов. Поколение отрывается от корней полностью, от истории. Я всегда говорю: мы величайшая страна в мире. Поэтому для меня такие даты, хоть и скорбные, объединяют и погружают в историю, заставляют сплачиваться и понимать. Ведь кто думал после 1945 года, что фашизм будет опять? Никто не думал», – заверил Хабибрахманов.

Отметим, в 2022 году указом Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина отмечается День памяти детей-жертв военного конфликта на Донбассе.