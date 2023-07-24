В Татарстане почтили память погибшего в СВО журналиста Александра Комарова

Сегодня погибшему в зоне проведения специальной военной операции журналисту из Нижнекамска Александру Комарову исполнилось бы 37 лет. Коллеги почтили его память и рассказали о его работе.

Более десяти лет он работал на телеканале НТР 24. Александра Комарова уважали коллеги, зрители ждали программы с его участием. Материалы Александра всегда были запоминающимися.

Он мог взяться за любую тему и сделать из неё увлекательный, правдивый, без сглаживания острых углов репортаж. В последнее время он возглавлял отдел производства НТР, вёл программу «Тема дня».

Одной из больших работ Александра Комарова стал цикл программ «Дорогами памяти». С 2015 года журналист в составе поискового отряда «Нефтехимик» ежегодно ездил на «Вахту памяти», поднимал бойцов времен Великой Отечественной войны, снимал фильмы про каждую поездку. В декабре 2020 года приказом Минобороны Александра Комарова наградили знаком за отличие в поисковом движении.

Александра Комарова запомнили талантливым журналистом, преданным семьянином и, конечно же, героем. Провожали Сашу в последний путь всем городом. Журналист похоронен на городском кладбище на Аллее Героев.

Вскоре после похорон было решено, что фестиваль «Камский бриз» будет посвящен памяти погибшего журналиста НТР.