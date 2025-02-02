В Татарстане почтили память почетного чекиста СССР и ветерана войны Владимира Саидгареева

Фото: УФСБ по РТ

В Татарстане сотрудники УФСБ по РТ и члены Совета ветеранов УФСБ почтили память генерал-майора Владимира Саидгареева, почетного сотрудника органов госбезопасности и ветерана Великой Отечественной войны. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ по РТ.

Знакомые и коллеги по цеху Владимира Саидгареева поделились воспоминаниями о его жизненном пути, полном испытаний и побед, а также отметили его значительный вклад в развитие их общего дела и общества.

Владимир Саидгареев родился 2 февраля 1925 года в Казани и ушел из жизни 27 мая 2003 года.

Он получил образование в Забайкальском военно-пехотном училище (1944), Высшей школе КГБ имени Ф.Э. Дзержинского (1964) и Высших пограничных командных курсах КГБ СССР (1972).

С 1936 по 1939 год он жил в селах Лаишево и Рыбная Слобода, а затем, до 1942 года, работал токарем в Читинской области. В годы войны, с 16 января 1943 года по 28 февраля 1943 года и с 14 июня 1944 года по 14 мая 1945 года, он служил в Красной Армии.

После войны Саидгареев занимал различные должности в пограничных войсках, включая помощника начальника пограничной заставы и старшего оперативного уполномоченного. Он также принимал участие в оперативных мероприятиях в Афганистане и возглавлял учебный центр Высших пограничных командных курсов КГБ СССР.

С 1983 года находился в запасе, а в 1984 году вернулся в Казань, где работал в научно-производственном объединении «Союзнефтепромхим» и возглавлял Совет ветеранов КГБ Татарстана. Он также был участником Парада Победы в Москве в 2000 году.

Владимир Саидгареев награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Дружбы, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени и множественными медалями.

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