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Общество 26 октября 2026 17:26

В Татарстане почтили память известного журналиста и писателя Марселя Зарипова

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В Союзе журналистов Республики Татарстан 23 октября прошла встреча, приуроченная к 95-летию со дня рождения журналиста, публициста, переводчика и писателя Марселя Зарипова. Почтить память журналиста пришли коллеги, близкие и студенты – будущие журналисты, сообщают организаторы встречи.

Четверть века Зарипов работал собственным корреспондентом газеты «Советская Россия»; его статьи, репортажи и очерки читала вся страна.

О мэтре журналистики, заслуженном работнике культуры Татарской АССР и РСФСР, лауреате Госпремии Республики Татарстан им. Г. Тукая, наставнике многих поколений молодых журналистов и авторе нескольких десятков книг говорили с теплотой и благодарностью – прозвучало немало искренних слов.

Участники встречи также ознакомились с выставкой его книг, документов и личных вещей.

#журналист #Татарстан
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