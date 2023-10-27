В Татарстане выделят более 9 млн рублей на испытания прочности мостов на трассе М12

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане за 9,43 млн рублей проведут испытания на прочность мостов на Волгу на восьмом этапе трассы М12 «Москва — Нижний Новгород — Казань». Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В техзадании говорится, что основные статические испытания будут проводиться посередине пролета №4 и над опорой № 4 левого сооружения. На остальных пролетах левой части и на всей правой испытания будут менее подробными.

Прочность конструкции проверят, установив на ней груженые трехосные самосвалы MAN весом по 30 тонн. Все автомобили, задействованные в эксперименте, предварительно взвесят. Кроме того, должны быть предоставлены документы, подтверждающие вес грузовиков.

Скриншот техзадания

Согласно документу, испытания проведут при благоприятных погодных условиях, чтобы иметь возможность осмотреть все части конструкции без погрешности измерительных приборов.

Испытания будут проходить по 25 декабря 2023 года.

Строительство М12 ведется по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что грандиозный мост через Волгу на трассе М12 презентуют гостям выставки-форума «Россия» в Москве.