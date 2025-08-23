news_header_top
Общество 23 августа 2025 19:49

В Татарстане почти за 84 млн рублей обновят несколько дорожных участков

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ

В Татарстане объявлены два тендера на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования. Соответствующие проекты опубликованы на официальном сайте госзакупок. Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».

Первым проектом предусмотрено обновление дорожно-уличной сети в населенных пунктах Апастовского района. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 2,034 километра. Работы должны быть завершены к 17 ноября 2025 года. Сумма контракта составляет 38,9 млн рублей.

В рамках второго проекта будет проведен капитальный ремонт подъездных дорог к социально значимым объектам – детскому оздоровительному лагерю «Родничок» и АО «Казанское опытное конструкторское бюро "Союз"».

Общая протяженность участков составит 1,769 км: 0,069 км приходится на дорогу к детскому лагерю, а 1,7 км – к производственному предприятию. Работы должны быть завершены до 19 ноября 2025 года. Сумма контракта – 45,4 млн рублей.

