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В Татарстане почти за 45 млн рублей обновят участок трассы М7 — Верхний Такермен
В Татарстане проведут капитальный ремонт участка автодороги М7 «Волга» — Верхний Такермен в Мензелинском районе. Стоимость работ составит 44,9 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.
Протяженность участка составляет более 2 километров. Ожидается, что ремонт будет завершен до 18 января 2024 года.
Заказчиком выступает Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса РТ при Миндортрансе республики. Ремонт профинансируют из федерального бюджета и бюджета Татарстана.
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