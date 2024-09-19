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Общество 19 сентября 2024 09:39

В Татарстане почти в три раза снизилось число заболевших мышиной лихорадкой

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Количество случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), также известной как мышиная лихорадка, сократилось в Татарстане почти в три раза. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

«За восемь месяцев 2024 года в Республике Татарстан зарегистрировано 228 случаев ГЛПС, что в 2,9 раз ниже аналогичного периода 2023 года», – заявили в ведомстве.

Вирус ГЛПС выделяется грызунами со слюной, мочой, экскрементами в окружающую среду. Заразиться можно, вдохнув пыль, употребляя продукты и воду, содержащие вирус.

В осенний период возможен сезонный подъем заболеваемости и поэтому необходимо продолжать соблюдать меры профилактики:

  • Проводите уборки помещений только влажным способом с применением дезинфицирующих средств и в средствах индивидуальной защиты;
  • Храните продукты в таре, недоступной для грызунов;
  • Мойте руки перед едой, после проведения работ на участках, после туалета и перед приготовлением пищи;
  • Проводите систематически истребительные мероприятия от грызунов;
  • Поддерживайте в удовлетворительном санитарном состоянии садово-дачные участки, коттеджи и прилегающие к ним территории.

В ведомстве заявили, что в республике продолжается проведение осенних обработок против грызунов на открытых территориях. На данный момент уже обработано 6728,9 гектара земель, включая парки, скверы и места для отдыха граждан. Обработка территорий будет продолжена до окончания активного периода жизни грызунов.

#мышиная лихорадка #статистика
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