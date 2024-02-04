В Татарстане почти в два раза выросли показатели по ремонту машин и оборудования

В декабре 2023 года отрасль ремонта и монтажа машин и оборудования показала наибольший рост к аналогичному месяцу предыдущего года. Показатель составил +83,2%, сообщает Татарстанстат.

В целом в сравнении с декабрем 2022 года индекс промпроизводства в Татарстане вырос на 3%, а с ноябрем 2023 года — на 8,2%

«В декабре 2023 года на рост индекса промышленного производства оказало влияние увеличение объемов производства в обрабатывающих отраслях, в электро- и теплоэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений», — отмечается в сообщении.

По секторам за год больше всего выросли показатели энергетического — +7,7% к декабрю 2022 года, а также +22% к ноябрю 2023-го, водоснабжения и водоотведения — +7,3% и −8,3% соответственно, обрабатывающих производств — +6,6% и +9,6%.

Упали объемы добычи ископаемых — с декабря 2022 года они сократились на 3,4%, однако с ноября 2023-го выросли на 4,2%. Генерация электроэнергии упала на 3,4%, но за месяц выросла на 28,6%.

По отраслям после ремонта и монтажа машин и оборудования в топе оказались обработка древесины — рост на 65,2%, выпуск прочих транспортных средств — 37,4%, производство машин и оборудования, не включенных в другие пункты — на 35,9%, производство электрооборудования, текстильных изделий, мебели — на 31,2%, 30,9% и 29,8% соответственно.

Далее следуют производство автомобилей, прицепов и полуприцепов и химическое производство.