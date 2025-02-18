В Татарстане повысили минимальный потребительский бюджет

Минимальный потребительский бюджет в Татарстане составит 25 244 рубля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

«Утвердить стоимостную величину минимального потребительского бюджета в целом по Республике Татарстан за IV квартал 2024 года в размере 25 244 рублей», — говорится в документе.

Напомним, в III квартале 2024 года сумма минимального потребительского бюджета составляла 24 600 рублей. Таким образом, она увеличилась на 644 рубля.