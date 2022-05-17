В Татарстане почти половина жителей страдает артериальной гипертонией

Около половины взрослых татарстанцев страдают повышенным давлением или артериальной гипертонией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный внештатный специалист-кардиолог ПФО Альберт Галявич.

«Это заболевание самое распространенное среди всех заболеваний, почти половина населения страдает им», – отметил спикер.

В Татарстане на диспансерном учете состоит 400 тыс. больных. Однако, по словам врача, много тех, которые даже не подозревают, что у них есть артериальная гипертония.

Альберт Галявич подчеркнул, что давление 140 на 90 миллиметров ртутного столба и выше должно насторожить. При верхнем давлении 130 миллиметров ртутного столба, уже стоит обратиться к кардиологу для назначения терапии.