В Татарстане почти на треть снизилось число заболевших мышиной лихорадкой

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Число заболевших мышиной лихорадкой среди татарстанцев снизилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Ситуация стабильная. Мы наблюдаем снижение заболеваемости. На сегодня зарегистрировано 94 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом. За аналогичный период прошлого года их было 130», – сказала Любовь Авдонина.

Роспотребнадзор РТ напоминает: сезон мышиной лихорадки продлится до октября, поэтому нужно соблюдать меры профилактики.