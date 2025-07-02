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Общество 2 июля 2025 11:35

В Татарстане почти на треть снизилось число заболевших мышиной лихорадкой

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В Татарстане почти на треть снизилось число заболевших мышиной лихорадкой
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Число заболевших мышиной лихорадкой среди татарстанцев снизилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Ситуация стабильная. Мы наблюдаем снижение заболеваемости. На сегодня зарегистрировано 94 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом. За аналогичный период прошлого года их было 130», – сказала Любовь Авдонина.

Роспотребнадзор РТ напоминает: сезон мышиной лихорадки продлится до октября, поэтому нужно соблюдать меры профилактики.

#мышиная лихорадка #Роспотребнадзор
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