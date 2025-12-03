news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 3 декабря 2025 10:37

В Татарстане почти на четверть выросло число выявленных коррупционных преступлений

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане почти на четверть выросло число выявленных коррупционных преступлений
Тимур Нуриев
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане количество выявленных коррупционных преступлений выросло на 23%. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о результатах работы по противодействию коррупции в 2025 году рассказал заместитель прокурора Республики Татарстан Тимур Нуриев.

«В этом году в Татарстане выявлено более 1200 преступлений, что на 23% больше, чем в прошлом году. Татарстан занимает первое место по выявленным коррупционным преступлениям. Это не говорит о высоком уровне коррупции в нашей республике. Это говорит о том, что правоохранительные органы у нас работают эффективно», – отметил он.

читайте также
Путин подписал указ о дополнительных антикоррупционных мерах
Путин подписал указ о дополнительных антикоррупционных мерах
#антикоррупция #преступления #статистика
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Главе КАМАЗа Сергею Когогину присвоено звание Героя Труда РФ

Главе КАМАЗа Сергею Когогину присвоено звание Героя Труда РФ

2 декабря 2025
Мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков досрочно сложил полномочия

Мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков досрочно сложил полномочия

2 декабря 2025