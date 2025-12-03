В Татарстане почти на четверть выросло число выявленных коррупционных преступлений

Тимур Нуриев

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане количество выявленных коррупционных преступлений выросло на 23%. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о результатах работы по противодействию коррупции в 2025 году рассказал заместитель прокурора Республики Татарстан Тимур Нуриев.

«В этом году в Татарстане выявлено более 1200 преступлений, что на 23% больше, чем в прошлом году. Татарстан занимает первое место по выявленным коррупционным преступлениям. Это не говорит о высоком уровне коррупции в нашей республике. Это говорит о том, что правоохранительные органы у нас работают эффективно», – отметил он.