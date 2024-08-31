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В Татарстане почти на четверть снизилось производство одежды и изделий из дерева
В июле 2024 года в Татарстане на 24,3% снизились показатели по производству изделий из дерева и пробки, обработке древесины и на 22,9% по производству одежды. Сравнение с данными аналогичного месяца прошлого года провел Татарстанстат.
Также уменьшение показателей отмечено в производстве текстиля — −16,2%, мебели — −13%, лекарств и медицинских средств — −7,6% и других.
Однако во многих областях, наоборот, зарегистрирован рост в сравнении с июлем 2023 года. Так, на 18,6% выросли объемы производства продукции металлургии, на 12,3% — химических веществ и химических продуктов. На 8,8% удалось нарастить показатели в производстве продуктов питания, а на 8,4% — автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 5,6% — прочей неметаллической минеральной продукции.
На 5,5% отмечен рост в изготовлении напитков, на 5,1% — в ремонте машин и оборудования. Менее чем на 5% изменились объемы в производстве резиновых и пластмассовых изделий, кожи и изделий из нее, электрооборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий, бумаги и бумажных изделий.
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