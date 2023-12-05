В Татарстане почти на четверть снизилась выработка электроэнергии на ГЭС

Фото: пресс-служба Правительства Татарстана

Из-за маловодности выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях Татарстана за девять месяцев 2023 упала почти на четверть в сравнении с показателями на 2022-й. Об этом стало известно на заседании совета директоров «Татэнерго», прошедшего под председательством Премьер-министра республики Алексея Песошина. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РТ.

В целом выработка электроэнергии на предприятиях компании снизилась на 3% — до 9777 млн кВтч.

На столько же уменьшился и отпуск тепловой энергии. За девять месяцев он составил 6 861 тыс. Гкал. Причиной стали более высокие уличные температуры, чем годом ранее.

Выручка «Татэнерго» с января по сентябрь составила 37,2 млрд рублей — на 6%, чем в 2022 году. Основная прибыль компании сформирована за счет Нижнекамской ГЭС и энергоблоков ПГУ на Казанских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.