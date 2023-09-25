В Татарстане почти на 7% подорожали помидоры

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За неделю с 11 по 17 сентября в Татарстане на 6,59% подорожали помидоры — до 83,66 рубля, однако в основном цены на овощи, напротив, продолжают незначительно снижаться. Об этом говорится в статистике, опубликованной Татарстанстатом.

Сильнее всего подешевел картофель — на 4,7%, или до 25,33 рубля. В пределах 1,5% снизилась стоимость килограмма капусты, лука — до 26,16 и 30,54 рубля соответственно, на 2,98% — свеклы, до 30,94, а моркови — на 2,27%, до 36,38 рубля за килограмм.

Из фруктов на 3,94% подорожали бананы (113,84). На 2,17% увеличилась стоимость десятка яиц — до 67,64 рубля.

Напомним, на днях Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2024 продовольственное эмбарго, действующее с 2014 года в качестве ответа на антироссийские санкции.