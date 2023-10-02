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В Татарстане почти на 5% выросла доля семей, которые смогут купить квартиру в ипотеку
В Татарстане доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку, увеличилась на 4,5%. Об этом говорится в исследовании, проведенном РИА Новости.
Если на август 2022 года в республике 22,8% семей могли взять кредит для покупки недвижимости, то на август 2023-го показатель составил 27,3%. Татарстан занял 42-е место среди субъектов РФ по доступности ипотеки.
В целом за прошедший год доступность ипотеки выросла в 78 российских регионах и лишь в пяти пошла на спад.
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