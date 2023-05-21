В Татарстане почти на 40% выросло число сделок с недвижимостью

В апреле в Татарстане на 38% выросло количество сделок с недвижимостью на вторичном рынке. Показатель увеличился по всей республике, в том числе по Казани, сообщает Управление Росреестра по РТ.

За месяц в республике зарегистрирована 21 тыс. таких сделок. В сравнении с 2022 годом их число увеличилось на 22% — с 17 237.

«В этом году мы наблюдаем положительную динамику каждый месяц, — отметила замруководителя регионального управления Лилия Бурганова. — Но самый заметный скачок по отношению к предыдущему месяцу зафиксирован именно в апреле. Количество переходов прав на основании договоров купли-продажи увеличилось практически на 38%!»

По ее словам, по Казани показатель вырос на 34% — с 4216 сделок в марте до 5642 в апреле.

Наибольшую динамику за этот период показал спрос на земельные участки — +48,8%, затем — на индивидуальные жилые дома — +35%. Спрос на квартиры вырос на 29%, а на нежилые помещения — на 27,5%.

Как добавили в Росреестре РТ, с января по апрель на вторичном рынке республики совершено около 62 тыс. сделок.