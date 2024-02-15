В Татарстане почти две трети населения систематически занимается спортом

В Татарстане более 2 млн человек систематически занимаются спортом, что составляет 62,8% от общей численности населения в возрасте от 3 до 75 лет без противопоказаний занятиям спортом. Об этом сообщил заместитель министра спорта республики Алмаз Хусаинов в общественной палате РТ во время обсуждения итогов реализации публичных целей и задач ведомства за прошлый год.

«Рост за год составил около 5%, что является очень хорошим результатом, поэтому прошлый год можно считать довольно успешным в этом плане», – сказал он.

По его словам, достичь таких показателей помогли многочисленные спортивные мероприятия и соревнования, которые регулярно проходят на территории республики.

Отметим, что публично сформированная цель для Минспорта РТ в прошлом году была увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 55,5% до 57%.