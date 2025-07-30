В Татарстане почти 8,8 тыс. подростков уже нашли работу на время каникул

По состоянию на 28 июля центром занятости населения РТ трудоустроено 8 758 подростков. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда республики.

Напомним, что центр занятости населения РТ организует работу по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летнее каникулярное и свободное от учебы время.

«По состоянию на 28 июля центром занятости населения трудоустроено 8 758 подростков. Несовершеннолетние трудоустраиваются на вакансии, не требующие специальных навыков или профессионального образования: подсобные рабочие, уборщик служебных помещений, дворник, работы на городских мероприятиях патриотической направленности, сельскохозяйственные работы и работа на пришкольных участках», – сообщили в министерстве.

Отмечается, что приоритетным правом пользуются подростки, относящиеся к группе риска и нуждающиеся в социальной защите. Также при трудоустройстве особое внимание уделяют детям участников специальной военной операции. С каждым членом семьи проводится индивидуальная работа. После уточнения пожеланий детей специалисты центра занятости направляют предприятиям письма о сотрудничестве.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатели выплачивают подросткам зарплату не ниже минимального размера оплаты труда пропорционально отработанному времени. Кроме того, несовершеннолетним, трудоустроенным через центр занятости населения, выплачивается финансовая поддержка при трудоустройстве в размере 2 650 руб. за отработанный месяц.

«Всего в текущем году запланировано трудоустроить около 16 тыс. подростков», – добавили в Минтруда РТ.

Напомним, трудоустройство подростков организуется в рамках государственной программы «Содействие занятости населения РТ», которая поддерживается национальным проектом «Кадры».