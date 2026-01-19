В Татарстане почти 800 детей приняли участие в играх проекта «БиблиоОлимп. Россия»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

С октября по декабрь прошлого, 2025 года в мероприятиях Всероссийского проекта интеллектуальных литературных игр для детей и подростков «БиблиоОлимп. Россия» приняли участие 105 команд, представляющие школы Республики Татарстан. Общее количество местных участников достигло 799, сообщает Российский книжный союз.

Казань в числе первых приняла игровую эстафету наряду с Архангельском и Республикой Башкортостан. Все игры здесь проходили на одной площадке – в Республиканской детской библиотеке имени Роберта Миннуллина.

За три месяца было организовано 12 игровых дней, в рамках которых состоялись 24 интеллектуальные литературные игры (по две в день). В соревнованиях приняли участие учащиеся 2–5-х классов общеобразовательных учреждений Татарстана.

В целом же по стране в рамках трех турниров проекта «БиблиоОлимп. Россия» прошло уже более 270 игр, которые собрали 587 команд из 4270 школьников. Впереди состязающихся ждут еще три турнира.

В девятом сезоне игр к соревнованиям, которые в предыдущие годы проходили только среди московских школ, присоединились ученики 2–5-х классов из десяти регионов России: Архангельской, Белгородской, Воронежской, Иркутской, Новосибирской и Ульяновской областей, республик Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия) и города Санкт-Петербурга.

Отборочные игры проекта основаны на произведениях классической художественной литературы и проходят с целью популяризировать творчество писателей, попавших в школьную программу. Первые три турнира были посвящены творчеству Петра Ершова, Николая Носова и Владимира Одоевского.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Сначала библиотеки Казани, Архангельска и Башкортостана провели серию игр по сказке Петра Ершова «Конек-Горбунок». Ученики из разных регионов России отвечали на вопросы, выполняли творческие задания и вспоминали самые интересные моменты сказки. Всего в первом октябрьском турнире прошло более 80 игр, которые объединили 378 команд из 280 школ страны и 2,7 тыс. юных читателей.

По итогам октябрьских игр определились первые команды – региональные финалисты: в Москве – «Любознательные», «Литературный экспресс» и «Неугомонные», в Санкт-Петербурге – «Читарики», в Воронеже – «Читайки», в Ульяновске – «От корки до корки», в Архангельске – «ЧитАшки», в Иркутске – «Кот ученый», в Якутске – «Литературные маги», в Казани – «Гимназисты», в Новосибирске и области – «Сказочники», в Башкортостане – «Книжные Батыры»,

В ноябре «БиблиоОлимп. Россия» провел 90 игр, посвященных повести Носова «Дневник Коли Синицына», в которых приняли участие 2790 школьников. Лучшие результаты показали следующие региональные команды: Москва – «Зеленые в крапинку», «Покорители книг», «Пестрый слоненок», Петербург – «Детективное агентство СОМ», Воронеж – «Затейники», Ульяновск – «Книгочиты», Архангельск – «Мудрецы», Иркутск – «Книгочеи», Якутск – «Знайки», Казань – «Робинзоны», Новосибирск и область – «Русские классики», Башкортостан – «Словесная вертикаль».

В декабре 2025 года подвели итоги третьего турнира проекта. В десяти регионах России состоялось 89 игр, которые объединили 2610 школьников, разбитых на 347 команд. Третий отборочный турнир был основан на творчестве сказочника и фантаста Всеволода Одоевского. Были определены команды с лучшими результатами, которые стали очередными региональными финалистами: в Москве – «Буквоежки», «От Чуковского до Бродского», «Всегда готов!», в Петербурге – «Читателеведы», в Воронеже – «Светлячок», в Ульяновске – «Веснушки», в Архангельске – «Смелые и счастливые», в Иркутске – «Лицеисты», в Якутске – «Литературный десант», в Казани – «Коньки 132», в Новосибирске и области – «Совята», в Башкортостане – «Читайки Бирск».

Интерес, проявленный со стороны родительского сообщества, школ и библиотек к проекту литературных интеллектуальных игр «БиблиоОлимп. Россия» и его турнирам, подтвердил важность проведения культурных инициатив, направленных на сохранение и популяризацию литературного наследия России, а также успешность игрового формата в образовательных целях, уверены авторы идеи.

Впереди еще три отборочных турнира, которые будут посвящены произведениям Софьи Прокофьевой, Агнии Барто и Александра Волкова. По итогам отборочных игр в апреле пройдут региональные финалы, а их команды-победители отправятся на суперфинал в Москву. Суперфинал проекта состоится 6 июня 2026 года – в день рождения великого национального русского поэта Александра Пушкина.

Проект «БиблиоОлимп. Россия» реализуется Российским книжным союзом с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов. Подать заявку на участие в проекте можно на официальном сайте: библиоолимп.рф.