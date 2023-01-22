Почти 60% жителей Татарстана систематически занимаются физической культурой и спортом

На сегодняшний день в Татарстане примерно 60% населения систематически занимаются физической культурой и спортом. За последние пять лет этот показатель вырос на 10%, а к 2030 году должен составить 75%. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РТ сообщил руководитель ведомства Владимир Леонов.

«Основной наш показатель — число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Татарстан в сильной динамике. На сегодня занимаются 57,8%. Это шестой-седьмой результат в стране. Мы видим перспективу и рассчитываем в 2023 году пробить планку в 60%», — заявил министр.

Количество систематически занимающихся физкультурой и спортом является одним из ключевых показателей национального проекта «Демография». К 2030 году в целом по России он должен достигнуть 75%.

Национальные проекты реализуются в РФ начиная с 2019 года на основании «майского указа» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 13 направлений стратегического развития страны, среди которых — «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда», «Туризм и индустрия гостеприимства».

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