В Татарстане почти 50 тысяч человек используют приложение для оповещения о БПЛА

Фото: vk.com/nf_kazan

В Республике Татарстан более 49 тысяч человек установили приложение «Радар. НФ», разработанное Народным фронтом. Сервис предназначен для оперативного реагирования на появление вражеских беспилотников и диверсионных групп.

Пользователи могут сообщить о замеченном дроне даже без доступа к интернету – достаточно пройти авторизацию. Информация в режиме реального времени передается в службы быстрого реагирования.

В приложении также размещены обучающие материалы по тактической медицине и инструкции по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Приложение можно скачать в Rustore и AppGallery. Владельцы iPhone могут направлять сообщения через чат-бот проекта «Кибердружина».