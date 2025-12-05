news_header_top
Общество 5 декабря 2025 17:17

В Татарстане почти 50 тысяч человек используют приложение для оповещения о БПЛА

В Татарстане почти 50 тысяч человек используют приложение для оповещения о БПЛА
Фото: vk.com/nf_kazan

В Республике Татарстан более 49 тысяч человек установили приложение «Радар. НФ», разработанное Народным фронтом. Сервис предназначен для оперативного реагирования на появление вражеских беспилотников и диверсионных групп.

Пользователи могут сообщить о замеченном дроне даже без доступа к интернету – достаточно пройти авторизацию. Информация в режиме реального времени передается в службы быстрого реагирования.

В приложении также размещены обучающие материалы по тактической медицине и инструкции по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Приложение можно скачать в Rustore и AppGallery. Владельцы iPhone могут направлять сообщения через чат-бот проекта «Кибердружина».

#приложение #беспилотники #Татарстан #народный фронт
