В Татарстане почти 30 тыс. слушателей посетили виртуальные концертные залы по нацпроекту

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» в муниципалитетах республики работают виртуальные концертные залы. Проект Минкульта РФ направлен на формирование «открытого культурного пространства» и популяризацию академической музыки.

В рамках проекта идет оснащение существующих в городах страны залов современным техническим оборудованием. Основная цель модернизации – транслирование в высоком качестве концертов академической направленности.

В девяти районах республики: Спасском, Елабужском, Бавлинском, Арском, Мамадышском, Альметьевском, Нижнекамском, Менделеевском, Буинском, а также в Набережных Челнах функционируют 10 виртуальных концертных залов.

За период с 2019 по 2024 год провели 904 трансляции с участием 29 068 слушателей.

«Основной задачей реализации проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал» выступает обеспечение условий равной доступности населения Российской Федерации к произведениям мировой академической музыки. Проект несет просветительскую миссию для духовного, нравственного и патриотического воспитания населения и подрастающего поколения», – отметила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Отметим, что в прошлом году проектный офис по реализации программы в республике – Татарская государственная филармония имени Г.Тукая – победил во Всероссийском конкурсе лучших практик виртуальных концертных залов в номинации «Лучший проектный офис ВКЗ». На конкурс подали 127 заявок из 47 регионов. География участников – от Бердянска до Владивостока.

Национальные проекты были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер - от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.