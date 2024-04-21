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Экономика 21 апреля 2024 06:00

В Татарстане почти 230 млн рублей реконструируют дорогу в Агрызском районе

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В Татарстане почти 230 млн рублей реконструируют дорогу в Агрызском районе
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане реконструируют дорогу «Агрыз — Красный Бор» — Янга Аул — Новые Бизяки. На работы выделят 228,8 млн рублей из бюджета республики. Информация размещена на портале госзакупок.

Протяженность трассы составляет 4,6 километра. Подрядчик должен завершить комплекс работ до 11 ноября.

Заказчиком выступает Главтатдортранс.

#ремонт дорог
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