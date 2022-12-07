В Татарстане побит рекорд потребления мощности

В энергосистеме Республики Татарстан 6 декабря потребление мощности достигло 4821 МВт, что на 54 МВт больше величины исторического максимума, достигнутого 24 декабря 2021, сообщила пресс-служба Республиканского диспетчерского управления – филиала Системного оператора Единой энергетической системы.

Новый исторический максимум потребления электрической мощности зафиксирован в энергосистеме в 17.00 мск. при среднесуточной температуре воздуха минус 15,6 градусов.

«Основная причина достижения рекордного уровня потребления электрической мощности – увеличение потребления предприятиями нефтедобычи и нефтепереработки», – отметили в компании.

В РДУ подчеркивают, что в условиях высокого уровня потребления мощности энергосистема Республики Татарстан функционирует стабильно, без технологических нарушений, влияющих на ее надежность.