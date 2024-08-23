В Татарстане победительнице проекта «Мама-предприниматель» дали грант в 100 тыс. рублей

В текущем году на программу, реализуемую в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», в Татарстане поступило около 100 заявок. Победительницей регионального этапа стала Наталья Власова с проектом «Вышитое счастье» из Казани. Ей вручили грант в 100 тыс. рублей на развитие своего дела, сообщает Минэкономики РТ.

Напомним, программа ориентирована на женщин в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, планирующих начать собственное дело или уже ведущих предпринимательскую деятельность сроком не более одного года.

В течение 4 дней для участниц был организован образовательный интенсив с экспертами и менторами. Также для участниц провели анализ действующего бизнес и диагностику жизнеспособности новых бизнес-идей, проверили их личные компетенции. Эксперты рассказали девушкам о способах формирования эффективной команды, познакомили с методикой анализа конкурентной среды, современными подходами исследования целевой аудитории. Результатом обучения стала итоговая защита проектов в рамках регионального этапа.

Грант в размере 100 тыс. рублей получила мастерская льняного текстиля для дома с вышивкой. Наградила победительницу первый замминистра экономики Наталья Кондратова.

Она рассказала, что в Татарстане региональный этап федеральной программы «Мама – предприниматель» проходит при поддержке республиканского Минэкономики уже 11 год. Спикер подчеркнула, что программа особенно актуальна в Год семьи и направлена на поддержку и адаптацию женщин в бизнесе.

«Участники программы на своем примере показывают, как успешно совмещать роль мамы и предпринимателя, принимать сложные взвешенные решения каждый день и уделять время воспитанию детей. Опыт участия в программе «Мама-предприниматель» станет следующим этапом в развитии бизнеса и вдохновит девушек на новые идеи. Мы, в свою очередь, продолжим реализовывать меры поддержки, чтобы мамы Татарстана и дальше могли комфортно запускать и масштабировать свой бизнес», - отметила заместитель министра.

Также победительница регионального этапа получила бесплатный доступ к платформе для изучения иностранных языков iDialogue на 1 месяц. Участниц наградили денежными сертификатами для продвижения проектов в социальной сети «ВКонтакте», призами зрительских симпатий от экспертной комиссии.

Мероприятие проводится Центром «Мой бизнес» при поддержке Минэкономики РТ в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», программа «Мама-предприниматель» иницированна замминистра экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию«, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».