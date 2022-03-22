В Татарстане победители и призеры всероссийских олимпиад получат денежные призы

В Татарстане победителям и призерам всероссийских олимпиад будут вручать денежные призы. Об этом на заседании комиссии по сохранению и развитию татарского языка при Президенте Татарстана рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«По решению Президента Татарстана, начиная с этого года победители олимпиад будут получать 200 тысяч рублей, призеры — по 100 тысяч рублей. Есть и материальная, и моральная поддержка олимпиадам со стороны нашего правительства, нашего Президента», – сказал министр.

Ильсур Хадиуллин напомнил, что по числу победителей олимпиад Татарстан занимает третье место по России после Москвы и Санкт-Петербурга. В прошлом году победителями олимпиад стали 211 школьников Татарстана. Результаты олимпиад по татарскому, чувашскому, марийскому и другим языкам будут учитываться во внутренних экзаменах, отметил министр.