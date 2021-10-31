В Татарстане победители фотоконкурса среди участников переписи получат 28 айфонов

Жители Татарстана, принявшие участие во Всероссийской переписи населения на переписных участках, могут присоединиться к онлайн-фотоконкурсу, который пройдет с 1 по 14 ноября в сообществе «Народный Татарстан» в соцсети «ВКонтакте».

Для этого необходимо выложить фотографию с пункта переписи населения на фоне баннера или плаката о переписи с хэштегом #ТатарстанВместе #МояПерепись в социальные сети «ВКонтакте» или Instagram. Участниками конкурса могут стать лица старше 14 лет.

В прямом эфире сообщества «Народный Татарстан» в 20.00 с 1 по 14 ноября каждый день среди участников фотоконкурса будут выбираться по два победителя, которые станут обладателями смартфонов iPhone 13. Всего будет разыграно 28 iPhone 13.

Организаторы фотоконкурса будут рассматривать снимки, опубликованные с 8.00 1 ноября по 20.00 14 ноября. Один участник может представить только одну фотография с одного аккаунта (страницы) за весь период проведения мероприятия.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо выполнить ряд условий:

сделать селфи или обычную фотографию с пункта переписи населения на фоне баннера или плаката о переписи;

выложить фотографию на своей странице во «ВКонтакте» или Instagram с хэштегами #ТатарстанВместе #МояПерепись (аккаунт участника в социальной сети должен быть открытым);

дождаться результатов фотоконкурса в прямом эфире (розыгрыш будет проводиться ежедневно в 20.00, не выигравший снимок будет участвовать в последующих розыгрышах вплоть до 14 ноября).

Участники могут узнать свой адрес стационарных переписных участков и МФЦ по двум ссылкам: https://vk.cc/c7pBTv и https://vk.cc/c7pBWo

(QR-код для посещения не требуется).

*Победители будут определяться при помощи парсера на базе языка программирования Python и его стандартных библиотек. Акция не является лотереей, не основана на риске, не является рекламой, участие в акции осуществляется на безвозмездной и добровольной основе.