В Татарстане по завершен первый этап благоустройства реки Ахтырка

В Алексеевском районе проведен первый этап руслорегулирующих мероприятий на реке Ахтырка. Об этом сообщили в Минэкологии РТ.

Специалисты благоустроили береговую полосу, проведя расчистку и укрепление берегов щебнем, выполаживание. Финансирование проекта составляет 46,8 млн рублей. Работы проведут в три этапа — следующие специалисты начнут в 2025 году.

Проект реализуется по госпрограмме «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан». По этой программе также идет капремонт гидротехнического сооружения пруда на реке Бездна в селе Никольском Спасского района. Работы оцениваются в 8 млн рублей.

Экологические мероприятия позволяют сохранить и оздоровить водные объекты, улучшить условия проживания населения. Это входит в число ключевых целей национального проекта «Экология».