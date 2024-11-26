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В Татарстане по завершен первый этап благоустройства реки Ахтырка
В Алексеевском районе проведен первый этап руслорегулирующих мероприятий на реке Ахтырка. Об этом сообщили в Минэкологии РТ.
Специалисты благоустроили береговую полосу, проведя расчистку и укрепление берегов щебнем, выполаживание. Финансирование проекта составляет 46,8 млн рублей. Работы проведут в три этапа — следующие специалисты начнут в 2025 году.
Проект реализуется по госпрограмме «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан». По этой программе также идет капремонт гидротехнического сооружения пруда на реке Бездна в селе Никольском Спасского района. Работы оцениваются в 8 млн рублей.
Экологические мероприятия позволяют сохранить и оздоровить водные объекты, улучшить условия проживания населения. Это входит в число ключевых целей национального проекта «Экология».
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