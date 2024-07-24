В Татарстане по сравнению с прошлым годом снизилось количество квартирных краж

По данным МВД Республики Татарстан, за первые шесть месяцев 2024 года в регионе наблюдается значительное сокращение количества квартирных краж. Эту информацию на пресс-конференци озвучил начальник Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан Рефат Катипов.

С января по июнь 2024 года в Татарстане зарегистрировано 79 случаев квартирных краж, из которых 57 уже раскрыты. Это заметно меньше показателей аналогичного периода прошлого года, когда было зафиксировано 129 подобных преступлений.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Большинство краж происходит в городах – на них приходится около 80% всех зарегистрированных случаев», – рассказал Рефат Катипов.

Лидером по числу квартирных краж в этом году стала Казань, где произошло 24 таких преступления. В других городах ситуация выглядит следующим образом: в Набережных Челнах зафиксировано шесть краж, в Зеленодольске – пять, в Альметьевске и Кукморе по четыре, а в Нижнекамске – три.