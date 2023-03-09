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Руc Тат
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Происшествия 9 марта 2023 16:33

В Татарстане по сравнению с прошлым годом снизилась смертность в ДТП

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На сегодняшний день в республике отмечается снижение смертности среди участников ДТП. За два месяца в Татарстане произошло 424 аварии, в них погибло 39 человек, 559 были ранены. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный Госавтоинспектор республики Рустем Гарипов.

«Количество ДТП, по сравнению с тем же периодом прошлого года, увеличилось на 3,4%, но смертность снизилась на 13,3%, число пострадавших выросло на 6,5%», – рассказал Рустем Гарипов.

#ДТП
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