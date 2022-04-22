В Татарстане по сравнению с прошлым годом снижается количество ДТП с юными пешеходами

За три месяца 2022 года в Татарстане произошло 30 ДТП с детьми-пешеходами, в которых 1 ребенок погиб и 29 получили ранения.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то наблюдается снижение количества ДТП – за три месяца 2021 в республики зафиксировано 27 дорожно-транспортных происшествий. Однако наблюдается рост количества погибших детей. Так в прошлом году за данный период дети в ДТП не погибали.

По невнимательности и неосторожности маленьких пешеходов произошло 10 ДТП, в которых различные травмы получили 10 детей. Чаще всего дети нарушают элементарные правила дорожного движения – переходят дорогу в неположенном месте, неожиданно выбегают на проезжую часть из-за, к примеру, припаркованного автомобиля, а также игнорируют сигналы светофора, спеша перейти дорогу на красный.

«Большое влияние на воспитание детей оказывает деятельность отрядов юных инспекторов движения. ЮИДовцы участвуют в слетах и конкурсах по правилам дорожного движения. Также для них бесплатно проводится профильная смена в детских оздоровительных лагерях», – отметил начальник отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД по Республике Татарстан подполковник полиции Рамиль Ахтамзянов.

Не стоит забывать об опасности современных средств передвижения, таких как электросамокаты, сигвеи, гироскутеры, моноколеса, позволяющие развивать высокую скорость. В ГИБДД республики настоятельно рекомендуют использовать их на закрытых площадках и надевать на ребенка всю необходимую экипировку.

Кроме того, в Госавтоинспекции напомнили, что необходимо использовать на одежде световозвращающие элементы. Это позволит пешеходам быть заметнее на дороге, а водителям вовремя среагировать на появления человека на проезжей части.

Так, в конце марта в Пестречинском районе республики произошло смертельное ДТП. Под колеса грузовика попала 50-летняя женщина, которая шла по трассе, а на ее одежде не было световозвращающих элементов, водитель не увидел пешехода и сбил. От полученных травм женщина скончалась.

«Важно знать, что при ближнем свете фар водитель увидит пешехода на расстоянии 50 метров, а использование световозвращающих элементов увеличивает расстояние до 200 метров. При дальнем свете фар без световозвращателя пешеход будет виден водителю на расстоянии 100 метров, а с использованием данных элементов – на расстоянии 350 метров», – подчеркнул Рамиль Ахметзянов.

