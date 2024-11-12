В Татарстане по социальным речным маршрутам перевезено 257 тыс. пассажиров

В Татарстане в этом году речным транспортом по социально значимым маршрутам перевезено 257,5 тыс. пассажиров. Об этом сообщила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Лилия Сафиуллина на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Всего “Флотом РТ” в эту навигацию перевезено 344,4 тыс. пассажиров. Коммерческими маршрутами воспользовались 86,3 тыс. человек, межрегиональными – 569 пассажиров», – рассказала представитель Миндортранса.

Для организации пригородных пассажирских перевозок речным транспортом по девяти социально значимым маршрутам было задействовано 13 теплоходов, семь причалов и 11 дебаркадеров.

Сафиуллина отметила, что на развитие внутреннего речного транспорта в этом году из республиканского бюджета выделено 115,8 млн рублей.

Она добавила, что из бюджета Татарстана на железнодорожный транспорт был направлен 531 млн рублей. Освоено 60,7% средств от плана.

«22,7 млн рублей предусмотрено на проектно-изыскательские работы по первому этапу строительства железнодорожных путей с реконструкцией транспортной инфраструктуры в районе станции Новое Аракчино на участке станций Юдино – Дербышки. Пока эти средства не освоены, рассматривается вопрос о переносе их на 2025 год», – заявила замминистра.

По ее словам, господдержка автомобильного и городского электрического транспорта в этом году составила 1,9 млрд рублей. Освоено 76,5% средств от плана.

Кроме того, 607 млн рублей пошло на приобретение пассажирского транспорта за счет средств специального казначейского кредита, предоставленного из федерального бюджета.

На дорожные работы в этом году предусмотрено 70,5 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета направлено 8,7 млрд рублей.

Сафиуллина подчеркнула, что в республике завершается сразу несколько капиталоемких проектов. Так, до конца года планируется ввести платную автодорогу Алексеевское – Альметьевск, которая строится по концессионному соглашению. «Стоимость проекта по ценам соответствующих лет составляет 90 млрд рублей. В 2022 году был получен инвестиционный бюджетный кредит на 3,8 млрд рублей и средства частного инвестора – 15 млрд рублей», – заметила она.

Кроме того, до конца 2024 года будет открыт второй этап Вознесенского тракта. Общая стоимость объекта достигает более 26 млрд рублей. Всего за 2022 – 2024 годы освоено 9,2 млрд рублей. «Остаток стоимости строительно-монтажных работ составляет 16,7 млрд рублей», – уточнила замминистра.

В этом году также завершится реконструкция Горьковского шоссе, стоимость которой оценивается в 27,1 млрд рублей. Будет достроена дорога в «Большом Зеленодольске» на 5,2 млрд рублей. В 2023 – 2024 годах подрядчик получил на работы 4,3 млрд рублей.

«Выделенные на этот год средства в рамках госпрограммы планируется освоить до конца этого года в полном объеме», – заключила Сафиуллина.