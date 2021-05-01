В Татарстане по программе соципотеки построены 39 домов из запланированного 161 дома

В этом году в Татарстане по программе социальной ипотеки должны сдать 161 дом на 280 тысяч кв. м. Уже построены 39 домов на 1 384 квартиры — 27% от плана. Об этом сообщили сегодня на совещании в Доме Правительства РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Так, уже построены один дом — в Арске, 4 дома — в Актаныше, два дома — в Алексеевске, 1 — в Алькеевском районе, 1 — в Балтасях, 1 — в Бугульме, 1 — в Верхнем Услоне, 1 — в Зеленодольске, 2 — в Казани, 1 — в Менделеевске, 1 — в Набережных Челнах, 2 — в Нижнекамске, 4 — в Новошешминске, 3 — в Нурлате, 13 — в Сабах, 1 — в Тетюшах.

Еще 75 домов площадью 71,3 тыс. кв. метров находятся в высокой степени готовности.

Проблемные объекты долевого строительства в республике входят в число 164 многоквартирных жилых домов, которые в этом году должны быть сданы по линии коммерческой жилой застройки. Суммарно площадь этих строящихся домов составляет 1 млн 265 тысяч кв. м.

Также на сегодняшний день в Татарстане построены 59 многоквартирных жилых домов (площадью 309 тыс. кв. м, что составляет 24% от плана). В том числе в Альметьевске — 3, Верхнем Услоне — 3, Высокой горе — 2, в Елабуге — 1, Зеленодольске — 2, Лаишево — 1, Набережных Челнах — 15, Пестрецах — 25, Казани — 7. Еще 46 домов находятся в высокой степени готовности; степень готовности 37 домов характеризуется как средняя (30%-70%); менее чем на треть готовы 22 дома (0%-30%).

По линии индивидуального жилищного строительства необходимо сдать 8 330 домов. Годовой план выполнен более чем наполовину: сдан 4 721 дом (57% от плана).

Всего в 2021 году в Татарстане должно быть построено 2 млн 670 тыс. кв. м жилья. В целом план выполнен на 38,3% (1 022,2 тыс. кв. м). Это составляет 112% к уровню 2020 года).