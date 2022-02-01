В Татарстане по программе развития сельских территорий введут 5 тыс. кв. метров жилья

В Татарстане по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году планируется ввести 5 тыс. кв. метров жилья для 70 семей. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«В 2022 году на реализацию мероприятий госпрограммы выделено финансирование в размере 1,7 млрд рублей», – рассказал докладчик.

Залаков отметил, что на выделенные средства помимо ввода жилья планируется благоустроить 84 объекта в 34 районах. Кроме того, по ведомственному проекту «Современный облик сельских территорий» будет отремонтирован сельский клуб, построены две школы, проложены сети водоснабжения протяженностью около 11 км, сети газоснабжения – 10 км, сети канализации – 1 км, а также построен 21 км автомобильных дорог к четырем объектам.

На реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в прошлом году было выделено 2,5 млрд рублей, которые направлены на строительство жилья, объектов инженерной инфраструктуры и соцкультбыта.