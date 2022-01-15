В Татарстане по программе «Наш двор» охвачены 2169 дворов

Республике Татарстан за 2020-2021 годы по программе «Наш двор» охвачены 2169 дворов, сообщила сегодня на совещании в Доме Правительства РТ замдиректора Фонда «Институт развития городов РТ», координатор президентской программы «Наш двор» Венера Камалова. Об этом информирует пресс-служба Президента РТ.

По словам координатора, в 2022 году планируется выполнить объем работ на уровне 2020-2021 годов. Она посоветовала муниципальным районам более тщательно готовить документы для программы «Наш двор».

«Так, только 4 муниципальных района — Актанышский, Кукморский, Муслюмовский, Ютазинский — оформили документально результаты встреч и обсуждений с жителями (протоколы общего собрания собственников). Не представили подписанные протоколы 10 муниципальных районов», — отметила Камалова.

Она подчеркнула, что топосъемку для проектирования дворовой территории не все районы провели, а это отражается на качестве работ по благоустройству.

Есть районы, не обеспечившие проектировщиков топосъемкой для проектирования благоустройства дворов, которые вошли в программу 2022 года.

Координатор озвучила, как будет реализовываться план программы на 2022 год.

«Так, до 28 февраля идет согласование схем благоустройства с сетевыми организациями, до 31 марта — формирование графика работ по каждому объекту, с 1 апреля — презентация детальных схем жителям, с 1 мая — обход и проектирование дворов на 2023 год, с 15 апреля — по 31 августа — строительные работы», — уточнила она.