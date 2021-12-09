В Татарстане 163 переводчика обучились жестовому языку по программе «Доступная среда»

За прошедшие годы по программе «Доступная среда» жестовому языку обучено 163 татарстанских переводчика. С их помощью инвалиды по слуху могут обратиться в экстренные службы. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Татарстан одним из первых среди регионов России вошел в пилот по „Доступной среде“. За прошедшие годы мы обучили 163 человека в республике русскому жестовому языку, обучили переводчиков в сфере профессиональной коммуникации. Это стало большим шагом к решению существующих проблем. Следующий большой проект — „Служба 112“. Для контакта со службами МЧС, полиции, пожарной безопасности, службами ЖКХ нужен канал взаимодействия. На базе этой службы через мессенджер WhatsApp была организована работа переводчиков жестового языка. Этот уникальный проект был организован в республике впервые и масштабирован в некоторых регионах страны. Сегодня он активно работает», — объяснила она.

Кроме того, в республике проводится большая работа по культурной и спортивной интеграции инвалидов. В этом году в августе прошел Всероссийский фестиваль жестового языка. В Татарстане проводятся ярмарки вакансий для людей с ограниченными возможностями, оказывается господдержка в размере 145 тыс. рублей на открытие собственного дела.