По предписанию экологов ликвидированы две свалки в Татарстане

Сразу две несанкционированные свалки отходов ликвидированы в Татарстане по предписанию экологов. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Несанкционированную свалку бытовых и строительных отходов обнаружили инспекторы в ходе мониторинга в Набережных Челнах. Площадь свалки составила 861 кв. метр, а объем – 42 кубометра», – сказано в сообщении.

Исполкому Набережных Челнов выдано предостережение о необходимости устранения нарушения. В настоящее время свалка ликвидирована. Кроме того, по предписанию экологов УК «Жилсервис» оперативно ликвидировала свалку площадью 50 кв. метров в Азнакаевском районе.