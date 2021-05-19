news_header_top_970_100
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
В Татарстане в этом сезоне пройдет порядка 600 тренировок по проекту «Зеленый фитнес»
Госсовет Татарстана обратится в Госдуму по ограничению оборота оружия
Госсовет Татарстана обратится в Госдуму по ограничению оборота оружия
Ру Тат
news_header_bot_970_100
19 мая 2021  03:12
Наталья Рыбакова

В Татарстане по предписаниям экологов ликвидированы свалки в Кулганах и Исергапове

news_top_970_100

Две крупные свалки отходов оперативно ликвидированы в Татарстане в ходе санитарно-экологического двухмесячника. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ

«Сброс отходов производства и потребления на почву выявили инспекторы в западной части населенного пункта Кулганы в Апастовском районе в ходе санитарно-экологического двухмесячника. Площадь несанкционированного размещения отходов составила 270 кв. метров, а объем — 12 кубометров. В настоящее время администрацией Деушевского сельского поселения территория приведена в надлежащее состояние», — отметили в ведомстве.

Вторую несанкционированную свалку твердых бытовых отходов экологи обнаружили в Исергаповском сельском поселении Бавлинского района. Площадь захламленного участка составила 350 кв. метров, а объем равнялся 40 кубометрам.

Экологи составили акт о нарушении статьи 51 федерального закона «Об охране окружающей среды». На данный момент администрация поселения очистила территорию от мусора.

 

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное