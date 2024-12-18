В Татарстане по новому нацпроекту хотят обеспечить интернетом трассы и поселки

В Татарстане в рамках нового национального проекта «Экономика данных» будет проводиться работа по интернет-покрытию автомобильных дорог и поселков. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов на заседании президиума Госсовета РТ.

«Вопрос устранения „цифрового неравенства“ — один из актуальных и приоритетных в новом национальном проекте „Экономика данных“. По поселкам и трассам мы работу проводим и „серые зоны“ отрабатываем», — сказал замглавы республиканского Минцифры.

Вопросы, связанные с доступностью интернета в муниципалитетах, депутаты подняли после обсуждения итогов мониторинга республиканского закона об информационных системах и информатизации.

Председатель Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов отметил, что остается проблема с бесперебойной работой интернета в некоторых образовательных и медицинских организациях.

«В связи с этим предлагаем Минцифры разработать дополнительные меры по обеспечению работы интернета в этих организациях. Полагаем, что необходимо разработать и внедрить в образовательный процесс комплекс мер и инструментов, направленных на развитие навыков учащихся анализировать информацию и получать системные знания, наряду с повышением уровня цифровой грамотности», – подчеркнул Хусаинов.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин также попросил Минцифры обратить внимание на отсутствие интернета в отдельных населенных пунктах. По его словам, из-за этого жители не могут пользоваться электронными госуслугами.

«Татарстан известен в нашей стране развитием цифровых технологий и внедрением государственных услуг. Поэтому совместными усилиями необходимо найти решение этих проблем», – заявил он.

В настоящее время татарстанцам доступны 319 электронных социально значимых услуг, тогда как четыре года назад их было всего 27. Основным инструментом их получения остается портал госуслуг РТ. В 2012 году этим сервисом пользовалось всего 250 тыс. граждан, а на сегодня – более 3,5 млн пользователей.

В республике создано 470 цифровых сервисов. Один из самых популярных – запись на прием к врачу, которым воспользовались уже более 12,5 млн раз. Востребованы также сервисы по оплате услуг ЖКХ и подаче показаний приборов учета, включая газоснабжение, сервис по приему заявлений в дошкольные образовательные учреждения.

О запуске новых национальных проектов сообщил Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.