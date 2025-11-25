В Татарстане по новому нацпроекту отремонтировали дороги на 14,2 млрд рублей

Стоимость дорожных работ по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Татарстане составила 14,2 млрд рублей, из них половина средств выделена из федерального бюджета. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Работаем по приведению в нормативное состояние дорожной сети республики. Этот проект действует по всей России. В Татарстане дороги в агломерациях и дороги опорной сети России уже почти достигли тех целевых показателей, к которым мы должны прийти к 2030 году. Наша задача – не снижать этот показатель», – сказал он.

По словам Ханифова, предстоит большая работа по доведению до нормативного состояния региональных дорог. «В республике их почти 14 тыс. км, из них на сегодня 52% находятся в нормативном состоянии. Остальное нам надо будет подтягивать», – подчеркнул он.

Всего по нацпроекту отремонтировано более 200 км региональных и местных дорог. В частности, 15,6 км региональных автодорог, 21,8 км – в Казанской агломерации, 11,3 км – в Набережночелнинской агломерации, около 3 км – в Нижнекамской агломерации.

Более того, были построены и капитально отремонтированы искусственные сооружения, расположенные на 79 автодорогах, на 8,9 млрд рублей. Отремонтировано 23 моста общей протяженностью более 1 км, введено в эксплуатацию 16 новых объектов. «Семь объектов будут достроены в следующем году», – заключил министр.